Lazio, Signori ricorda Wilson: "Da capitano a capitano, in te ho trovato..." - FOTO

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Una domenica mattina drammatica per il mondo Lazio. Si è spento oggi l'ex capitano biancoceleste Pino Wilson, che alla corte di Maestrelli ha alzato lo storico scudetto del 1974 al cielo. La notizia sta tormentando l'animo di qualsiasi persona lo conoscesse anche fuori dal mondo del calcio. Una figura molto nota nel mondo Lazio però, ha espresso tutto il proprio cordoglio per Pino Wilson. E' Giuseppe Signori, l'uomo-gol che ha fatto esultare e sognare tanto la Lazio che su Instagram ha ricordato l'ex capitano così: "Da Uomo a Uomo, da Capitano a Capitano. Un Onore averti conosciuto, in te ho trovato una persona Umile piena di valori. Riposa in Pace Pino".