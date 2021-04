Lazio - Spezia, Correa festeggia e ricorda Daniel: “Guero” - FOTO

Vittoria importante, meritata e nel ricordo di Daniel Guerini. La Lazio supera 2-1 lo Spezia all'Olimpico e continua la sua corsa per un posto in Champions League. Allo stesso tempo, i biancocelesti hanno ricordato il giovane talento della Primavera scomparso qualche giorno fa in un incidente automobilistico nei pressi di via Palmiro Togliatti. Joaquin Correa ha omaggiato Daniel con una foto su Instagram con la maglia celebrativa indossata oggi e la descrizione: "Guero".