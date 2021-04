Prima l'inserimento di Lazzari, poi l'eurogol di Verde e infine la zampata di Caicedo. La Lazio strappa tre punti fondamentali allo Spezia che gli permettono di scavalcare la Roma e di prendere posizione nella corsa a un posto in Champions League. Milinkovic, protagonista della gara per i primi 73 minuti, ha gioito per il successo con un post sul suo profilo Instagram.