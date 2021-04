Una vittoria nel segno di Daniel. La Lazio batte lo Spezia e si rilancia in zona Champions, ma la dedica della squadra e in particolare di Luis Alberto è tutta per il giovane Guerini, talento della Primavera biancoceleste scomparso qualche giorno fa in un incidente automobilistico. Il numero 10 di Inzaghi ha ricordato il ragazzo con una foto su Instagram: "È per te, Guero".