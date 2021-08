Lazio - Spezia, Romero da record: “Felice per il debutto” - FOTO

Una serata magica per Luka Romero. Il talento argentino è diventato il calciatore più giovane ad esordire in Serie A con la maglia della Lazio. Sarri lo ha lanciato in campo al minuto 81 al posto di un super Felipe Anderson autore di una grande prova condita da un gol. Seppur per pochi minuti, il classe 2004 ha dato il suo contributo alla squadra e si è tolto questa grande soddisfazione. Proprio Romero ha gioito per la vittoria con un post su Instagram: "Molto felice per il debutto".