Lazio, squadra e staff in partenza alla volta di Genova - VIDEO

Poco meno di ventiquattro ore separano la Lazio dall'importante sfida del Ferraris contro il Genoa nella gara in programma domenica 10 aprile alle 12.30. I biancocelesti dopo la vittoria sul Sassuolo vogliono di nuovo tre punti per rilanciarsi nella corsa all'Europa, la squadra di Blessin è invece in piena lotta salvezza e ed è alla ricerca di punti importanti. Nel pomeriggio di oggi squadra e staff sono partiti alla volta di Genova, come testimonia il video postato sulla pagina social del club.