Lazio, Tare e la lazialità di padre in figlio: "Io e te sempre insieme" - FT

Ieri la Lazio Primavera ha combattuto per conquistare la Coppa Italia, ma alla fine ha avuto meglio la Fiorentina. Nonostante la sconfitta, c'è qualcosa che lascia buone speranze per il futuro: la forza di volontà del gruppo e la lazialità incastonata all'interno di ogni giocatore, soprattutto in Etienne Tare. Il giovane attaccante, figlio del direttore biancoceleste Igli, sta seguendo lo stesso percorso fatto dal padre. Vedere un Tare in campo con la maglia della Lazio e il 17 sulla schiena ha riportato i laziali indietro nel tempo. Lo stesso Igli è fiero del percorso del figlio e su Instagram ha postato la foto con lui nel pre partita e ha scritto: "Io e te. Sempre insieme". La lazialità è un valore che si tramanda di padre in figlio e la famiglia Tare incarna a pieno questo spirito.