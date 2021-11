Lazio, Transfermarkt stila la top 11 del 1988: in difesa un biancoceleste – FOTO

Transfermarkt ha schierato la top 11 ideale dei calciatori più preziosi nati nel 1988. A impreziosire la difesa, non solo per il suo valore economico, non poteva non esserci Francesco Acerbi. Il difensore biancoceleste è una colonna portante per la retroguardia della squadra di Sarri. Esperienza e professionalità lo hanno reso un punto di riferimento per i suoi compagni di reparto che dirige e motiva in campo. A completare la difesa, Transfermarkt ha affiancato ad Acerbi: D’Ambrosio, Yoshida e Cuadrado.

Difesa di ferro e qualità pura alle spalle di Pavoletti. La formazione dei 1⃣9⃣8⃣8⃣ più preziosi del Belpaese mostra muscoli e idee #TMdatabase #TMtopXI #ValoriDiMercato pic.twitter.com/zFBFl3NIiK — Transfermarkt.it (@TMit_news) November 19, 2021

