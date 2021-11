Roma vincente... nei videogiochi: 10 scudetti nella previsione di Football Manager

Il videogioco Football Manager vanta un ampio database, spesso utilizzato per lo scouting o dagli analisti. Tra i tanti strumenti messi a disposizione, anche quello che consente di immaginare, anzi simulare, cosa accadrà nelle prossime stagioni. E i tifosi della Roma devono sperare che il gioco sia realistico. Nella previsione che prende in considerazione le prossime 25 stagioni di Serie A, i giallorossi alzeranno al cielo per ben dieci volte lo scudetto. Nella stagione 2029/30 arriverà addirittura la Champions League. Decisivo per il trionfo giallorosso, bomber Roberto Piccoli, che vincerà il titolo di capocannoniere per cinque volte. A metter fine a questo dominio, la Sampdoria, che s'aggiudicherà la vetta della classifica nel 2033/34. I restanti titoli andranno, a ritmi alterni, alle solite Inter, Milan e Juventus. La bacheca della Roma è destinata a riempirsi. Peccato che al momento questo accada solamente nei videogiochi...

