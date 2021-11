Lazio, ecco la squadra anti-Juve: debutto da titolare per Zaccagni nel tridente "rotante"

Contro la Juventus Sarri opta per il tridente "rotante". In altre parole, nello spazio solitamente occupato da Immobile si alterneranno, con tutta probabilità, i tre fantasisti. Meglio puntare sul palleggio che aumentare la fisicità, ha spiegato il tecnico in conferenza. Anche perché, neppure cambiandone tre o quattro, il contro con i bianconeri sarebbe pareggiato. Fondamentali in questo senso saranno movimento, velocità e inserimenti. La squadra alzerà il ritmo e terrà palla, queste saranno le richieste del tecnico.

DEBUTTO - Per Zaccagni, appena recuperato da una distorsione al ginocchio, si tratterà del debutto in campionato da titolare. Fino a questo momento la sua è stata una stagione disgraziatissima. Prima uno stiramento all'ileopsoas, poi un infortunio traumatico. Non ha mai avuto continuità e possibilità di esprimersi. Era stato inserito nel blocco dei titolari solamente all'esordio stagionale d'Europa League contro il Galatasaray, per poi fermarsi un'altra volta. In campionato solamente spezzoni di gara: 26 minuti col Milan, 25 col Cagliari, 15 con l'Inter e 4 con la Salernitana. In totale appena 70' in campo. Ora vuole recuperare il tempo perduto. Lo farà davanti a una Juventus battuta una sola volta in carriera e al Bentegodi, quando Sarri sedeva in panchina.

RITORNI IMPORTANTI - Un altro ritorno importante è quello di Lazzari. L'ex Spal si è sempre esaltato nell'affrontare la Juve. Fu protagonista nel 3 a 1 dell'Olimpico, e due settimane dopo nella finale di Supercoppa a Riyad. Manuel tirò fuori due tra le partite più belle della sua carriera, "bruciando" Alex Sandro. Al Velodrome si era fatto male al polpaccio, ha recuperato in due settimane. Con Marusic fuori, Sarri gli restituirà il posto con Hysaj che tornerà di nuovo sulla fascia sinistra.

Lazio - Juventus, dove vedere la partita in tv e streaming

Lazio, Lotito in udienza dal Papa prima della gara contro la Juventus

TORNA ALLA HOMEPAGE