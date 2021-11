Lazio, Lotito in udienza dal Papa prima della gara contro la Juventus

RASSEGNA STAMPA - Giornata piena di impegni oggi in casa Lazio, non solo la gara all’Olimpico contro la Juventus ma anche l’udienza dal Papa. In tarda mattinata infatti, il presidente Claudio Lotito si recherà in Vaticano per incontrare il Santo Padre in vista dell’amichevole “Fratelli tutti” domani a Formello. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, il patron biancoceleste non sarà solo bensì sarà accompagnato da Ciro Immobile e Edy Reja. La presenza del Ct dell’Albania è stata fortemente voluta dal presidente e lo accompagnerà non solo dal Papa ma anche allo stadio per assistere al match e infine domani a Formello per l’amichevole tra la rappresentativa del Papa e la World Rom Organization. Non è finita qui perché prima della gara, i calciatori di Lazio e Juventus firmeranno le maglie e due palloni che successivamente saranno messe all’asta per il progetto “Un calcio all’esclusione”. Il ricavato verrà devoluto per aiutare l’inserimento dei bambini Rom nelle squadre di calcetto.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE

Juventus, Oppini: "Lazio, che qualità in mezzo al campo! Sarri? Ha mangiato nel piatto..."