Napoli, un calciatore risulta positivo al Covid-19: ecco di chi si tratta

Alla vigilia del big match tra Napoli e Inter, non arrivano buone notizie per Luciano Spalletti. Matteo Politano è infatti risultato positivo al Covid-19 nel tampone molecolare effettuato nella giornata di ieri. Di seguito il comunicato apparso sui profili ufficiali del club: "La SSCN comunica che il calciatore Matteo Politano è risultato positivo a un tampone molecolare effettuato nella giornata di ieri. Il calciatore, regolarmente vaccinato con doppia dose, è asintomatico e in isolamento domiciliare. Sono state messe in atto tutte le procedure previste dalle autorità sanitarie. Il gruppo squadra effettuerà in giornata un ulteriore giro di tamponi prima di partire per Milano".

