Lazio - Juventus, Galeone: “Juve più forte anche se Milinkovic e Luis Alberto…”

RASSEGNA STAMPA - È ormai questione di ore e Lazio e Juventus scenderanno in campo per affrontarsi. Le aspettative in merito sono alte e sicuramente sarà una gara intensa. In merito, come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, si è espresso Giovanni Galeone: “La Juve è più forte, anche se la Lazio a centrocampo ha due giocatori che io vorrei sempre: Milinkovic e Luis Alberto. Sarri all'inizio non lo faceva giocare, però Luis Alberto gli ha risolto un sacco di problemi"

MEDIANA – “Se penso che quella della Lazio sia meglio di quella della Juve? Diciamo che Allegri fatica a trovare le posizioni giuste agli uomini che ha. Locatelli è un ottimo giocatore e io aspetto sempre l'esplosione di Rabiot, che al Psg mi conquistò. Rubava palla, era bravo nei contrasti e s'inseriva, tutte caratteristiche ideali per me e per Max. Ora purtroppo non è più lo stesso. Fare il quarto di sinistra lo penalizza, ma Allegri ha tanti esterni di destra e quasi nessuno che può stare sulla corsia mancina. La rosa non è assemblata benissimo”

DYBALA – “Se penso la sua assenza peserà? Inevitabilmente, anche perché stava facendo molto bene. Adesso però deve svegliarsi Morata. L'attacco è un problema: senza CR7 bisognava prendere uno alla Vlahovic”

