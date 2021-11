PRIMAVERA - Lazio, un confronto che vale doppio: scontro al vertice col Frosinone

Scontro al vertice, la gara più importante della stagione fino a questo momento. Oggi la Lazio Primavera giungerà a Frosinone: l'obiettivo è quello di dar prova di meritare la testa della classifica. Quattro i punti di vantaggio sugli avversari che, però, hanno disputato una gara in meno. La distanza dai biancocelesti è dovuta, riporta la rassegna stampa di Radiosei, alla partita persa a tavolino col Benevento (utilizzati quattro fuori quota, uno in più rispetto a quanto permesso dal regolamento). A fine campionato solamente la prima salirà in Primavera 1, ecco perché il confronto di oggi vale doppio. Mister Calori può festeggiare il recupero di Castigliani e Troise, mentre dovrà rinunciare sia a Nasri che a Coulibaly. Quest'ultimo ha riportato un infortunio muscolare, potrebbe rimanere fuori a lungo. Di seguito, le probabili formazioni:

FROSINONE (4-3-1-2): Vilardi; Rosati, Kremenovic, Maestrelli, Beneacquista; Cangianiello, Bruno, Peres; Favale; Stampete, Jirillo. A disp.: Palmisani, Barzanti, Giordani, Bracaglia, Caravillani, Milazzo, Battisti, Recchiuti, Pahic, Pittaccio, Tonoye Tonye, Selvini. All.: Gorgone

LAZIO (4-3-1-2): Moretti; Floriani Mussolini, Adeagbo, Ruggeri, De Santis; Adjaoudi, Ferro, Bertini; Shehu; Tare, Crespi. A disp.: Furlanetto, Di Fusco, Migliorati, Pollini, Santovito, Marinacci, Troise, Ferrante, Castigliani, Mancino, Muhammad, Riosa. All.: Calori.

ARBITRO: Baratta di Rossano

