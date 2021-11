Pusceddu: "Joao Pedro con l'Italia? Immobile e Belotti fanno più comodo"

Uno degli argomenti che hanno tenuto banco nelle ultime ore è la possibilità del ct dell'Italia Roberto Mancini di poter convocare l'attaccante del Cagliari Joao Pedro. Sul tema ai microfoni di Tuttomercatoweb.com si è espresso l'ex difensore proprio di Cagliari e Fiorentina Vittorio Pusceddu: "Joao Pedro in Nazionale sarebbe una cosa bellissima per i tifosi del Cagliari, ma non è il giocatore che l'Italia sta cercando. Non è una prima punta di peso, abbiamo giocatori come Scamacca e Raspadori in fase di lancio, Belotti e Immobile fanno più comodo rispetto a Joao Pedro, ma Mancini potrebbe provarlo".