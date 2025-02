Lazio | Tre punti, Taty mask e rabona: l'esultanza di Castellanos - FOTO

Valentin Castellanos torna al gol in campionato dopo oltre un mese e regala tre punti fondamentali alla sua Lazio. L'attaccante argentino non è lucidissimo in ogni circostanza, ma lotta su ogni pallone e si sacrifica per tutta la squadra. Quando c'è la prestazione in favore della squadra poi la mancanza del gol può anche passare in secondo piano, ma con la prestazione il gol arriva anche con più facilità. Oggi Zaccagni serve al Taty un pallone con la porta semi-sguarnita, ma non è mai facile. Bisogna avere freddeza, e qui Castellanos l'ha avuta. Poi il gol, festeggiato con l'ormai famosa 'Taty Mask'. L'attaccante l'ha anche pubblicata sui propri social nel post di esultanza per i tre punti e tra l'altro, insieme alle altre foto, c'è anche l'istante in cui tenta la rabona. Tecnica e personalità, quelle di certo non gli mancano.