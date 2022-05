Lazio, vacanze americane per Pedro: gli scatti da Hollywood - FOTO

TUTTOmercatoWEB.com

È tempo di meritato relax per i calciatori della Lazio, giunti al termine di una stagione intensa nella quale si è iniziato un nuovo ciclo e si è centrata la qualificazione in Europa League. Prima di tornare a lavorare sul campo in vista del prossimo anno, i biancocelesti si godono un po' di vacanze. Pedro, con la sua dolce metà, ha scelto come meta gli USA e in particolare Los Angeles e Hollywood, la patria del cinema americano. L'esterno in maglia numero 9 ha pubblicato sulle storie Instagram alcuni scatti dall'America: dalla riproduzione del Museo delle Cere di Marilyn Monroe, agli scatti con le stelle di Shakira, Jennifer Lopez e Michael Jackson.