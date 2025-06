Lazio, Zaccagni cambia look per le vacanze: ecco il suo nuovo stile - FOTO

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

"Family time", scrive Mattia Zaccagni. Sono iniziate le vacanze per il capitano della Lazio, che non è stato convocato da Spalletti per le prossime gare dell'Italia a giugno e che quindi può staccare un po' la spina dopo una lunga stagione. Nell'ultimo post pubblicato si vede l'attaccante biancoceleste in viaggio con moglie e figli e con un nuovo look che non è passato inosservato. Per l'estate, infatti, si è fatto biondo tingendosi i capelli. Di seguito le foto.

