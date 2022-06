Lazio, Zaccagni e lo scatto con Messi: “Il più forte” - FOTO

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Un piacevolissimo incontro per Mattia Zaccagni che, nel corso della sua vacanza a Ibiza, ha avuto l'onore di conoscere niente di meno che Lionel Messi. Nel giorno del 35esimo compleanno del fenomeno argentino, l'esterno della Lazio lo ha fermato per le strade della splendida isola spagnola per chiedergli una foto insieme. Lo scatto, che ritrae i due in tipico abbigliamento estivo, è stato pubblicato dal 20 biancoceleste sulle Instagram stories. Zac ha aggiunto: "Il più forte di sempre". Chissà che questo incontro non possa essere una sorta di benedizione per la prossima stagione.