Lazio - Zenit, Hoedt: "Altro passo avanti verso il nostro obiettivo" - FOTO

Tra il mormorio generale è tornato a Roma, tra gli applausi (a distanza) esce dal campo partita dopo partita: Wesley Hoedt piano piano sta riconquistando la fiducia dei tifosi laziali con prestazioni altisonanti. Anche ieri sera contro lo Zenit in Champions, il centrale olandese è sceso in campo e ha giocato egregiamente. Su Instagram questa mattina il difensore ha festeggiato la vittoria scrivendo: "Altro passo avanti verso il nostro obiettivo". La Lazio sta tornando grande in Europa anche grazie alle decise chiusure difensive del numero 14.