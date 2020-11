Lazio - Zenit, Luiz Felipe scalda i motori: "Pronti per domani" - FOTO

È tornato a disposizione di Inzaghi e domani potrebbe anche partire dal primo minuto. Stiamo parlando di Luiz Felipe che ha smaltito la positività al Covid e non vede l'ora riprendere il suo posto nella retroguardia della Lazio. Il brasiliano tramite i propri canali social si è detto pronto per la partita: "Pronti per domani", ha scritto su Instagram.