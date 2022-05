Leiva, 'turista interessato' a Parigi. E spunta un ex compagno... - FOTO

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Il cuore Reds batte da sempre. Ancor più forte per la finale di Champions League di questa sera contro il Real Madrid. Non poteva mancare Lucas Leiva, che insieme al figlio è volato a Parigi per assistere alla partita più importante della stagione del Liverpool. Dopo Coppa di Lega ed FA Cup, la squadra di Klopp potrebbe vincere il terzo trofeo stagionale. Dovrà vedersela però con Benzema e compagni. L'ormai ex centrocampista della Lazio ha anche incontrato un suo vecchio compagno di squadra, la leggenda Steven Gerrard. Immancabile una foto insieme, postata sul suo profilo Instagram.