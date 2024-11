Nazionale, Nuno Tavares in campo con un ex Lazio - FOTO

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo un brillante avvio di stagione, Nuno Tavares si è conquistato la convocazione in nazionale. Un premio guadagnato sul campo, con la maglia della Lazio, e che non vuole resti l'unico. Nei prossimi giorni gli uomini di Martinez affronteranno Polonia e Croazia, ma nel frattempo si allenano in campo. Il terzino biancoceleste ha pubblicato sui propri social foto dell'allenamento. In una di queste, però, spunta un ex Lazio: Pedro Neto. Il talento del Chelsea ormai è un punto fermo della nazionale e un titolare dei blues, ne è passato di tempo dai tempi in cui (non) giocava a Roma. Probabile che i due abbiano parlato della Lazio, ma hanno indubbiamente vissuto due esperienze opposte.