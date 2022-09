Nazionali, Gila e Provedel convocati: gli applausi della Lazio - FOTO

Dopo la gara con la Cremonese, otto calciatori lasceranno Formello per rispondere alla chiamata dei rispettivi commissari tecnici. Sono ben otto i giocatori arruolati dai selezionatori per le gare di Nations League e amichevoli delle nazionali. C'è chi come Immobile e Vecino sono degli habitué, chi come Cancellieri è una piacevole conferma e chi è all'esordio. Per Ivan Provedel e Mario Gila, infatti, si tratta della prima chiamata con le rispettive nazionali. Il portiere è stato scelto da Mancini, mentre l'iberico dalla Spagna Under 21. Traguardi che la Lazio ha voluto celebrare con un post e gli applausi riservati proprio ai due.