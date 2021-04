Strage di Hillsborough, il ricordo di Leiva: "Mai dimenticata" - FOTO

"Gone but never forgotten", ovvero "Passata ma mai dimenticata". Così cita la didascalia nella foto pubblicata su Instagram da Lucas Leiva in ricordo della strage di Hillsborough del 15 aprile del 1989. Quel giorno, in occasione della semifinale di FA Cup tra Liverpool e Nottingham Forrest all'Hillsborough Stadium di Sheffield, 96 persone persero la vita sugli spalti per soffocamento e schiacciamento. Il centrocampista della Lazio, viste le tante stagioni passate a Liverpool e il suo attaccamento ai Reds, ha voluto commemorare quella che è stata definita la più grande tragedia dello sport inglese.