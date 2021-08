Twente - Lazio, ci pensa sempre Ciro Immobile: “Match Winner” - FOTO

Test positivo per la Lazio che, in amichevole durante il ritiro in Germania, supera 1-0 il Twente. Gara non entusiasmante ma comunque da conservare per i biancocelesti che si avvicinano sempre di più all'inizio della nuova stagione battendo una squadra che inizierà il suo campionato tra una sola settimana. La firma sul risultato finale è sempre la stessa, quella di Ciro Immobile. Il bomber campano sblocca il match dopo appena tre minuti e fissa il risultato sul definitivo 1-0 per gli uomini di Sarri. La società capitolina ha omaggiato il suo attaccante e capitano con un post sui social: "Match winner".