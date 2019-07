Zarate accoglie De Rossi al Boca: "Lotteremo insieme, ma sempre forza Lazio" - FOTO

Argentina calcistica in fermento per l'arrivo di Daniele De Rossi, che ha già indossato la maglia del Boca Juniors convinto dall'ex compagno Burdissio (attuale ds). Pronto a calarsi in un universo caldissimo, l'ex capitano della Roma ha incassato anche gli auguri di un suo nuovo compagno di squadra, Mauro Zarate. Vecchia conoscenza nei derby della Capitale, ora fianco a fianco in questa nuova avventura. Ma Maurito, attraverso Instagram, ci ha tenuto a mettere in chiaro le cose: "Anni di rivalità nella Capitale!! Adesso lotteremo insieme, benvenuto Daniele (cmq sempre Forza Lazio)! BIENVENIDO A BOCA DANIELE!".

