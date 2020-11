Zenit - Lazio, la società presenta il match: "Preparatevi alle grandi emozioni" - FT

Solo poche ore e la Lazio scenderà in campo a San Pietroburgo per il match di Champions League contro lo Zenit in programma alle 18:55. Una gara importantissima per i ragazzi di Inzaghi e anche il primo scontro tra le due compagini nella storia. La società con un post social ha presentato il match: "Il nostro primo scontro in assoluto con lo Zenit. Preparatevi per le grandi emozioni".

Tamponi e protocolli: ecco perché Serie A e Uefa viaggiano su rette parallele

Zenit - Lazio, probabili formazioni: Fares c'è, coppia inedita in attacco

TORNA ALLA HOME