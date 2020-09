Calciomercato, il Genoa molla Karsdorp e punta Candreva

Dopo aver acquistato a titolo definitivo Milan Badelj continua il legame, seppur indiretto in questo caso, tra Genoa e Lazio. I liguri, secondo quanto riporta la rassegna di Radiosei, sarebbero sulle tracce dell'ex biancoceleste Antonio Candreva. L'esterno dell'Inter non ha preso parte all'ultima amichevole dei nerazzurri e visto anche l'approdo di Hakimi rischia di non trovare molto spazio quest'anno. Ecco perché il giocatore potrebbe valutare altre offerte, tipo quella dei rossoblù. I liguri sarebbero determinati a chiudere per portare a Genova l'ex biancoceleste e si cerca l'accordo con i meneghini e con Pastorello, manager dell'esterno.

