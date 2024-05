Calciomercato Lazio | Carboni, svolta sul mercato: l'Inter è costretta a cederlo

TUTTOmercatoWEB.com

CALCIOMERCATO LAZIO - Nel mercato di gennaio, durante il momento più importante della stagione di Valentin Carboni, l'Inter aveva rifiutato due offerte da Fiorentina e West Ham per il suo talento argentino. Il classe 2005, in prestito al Monza, è una delle grandi sorprese di una Serie A che di talenti interessanti quest'anno ne ha fatti sbocciare. Nel giro di pochi mesi, però, la situazione intorno all'ex Primavera nerazzurra è cambiata radicalmente. Dopo i problemi societari che hanno portato al passaggio di proprietà, con l'avvento di Oaktree, sono cambiati anche i piani in vista del calciomercato estivo. Tra gli obiettivi a medio-termine che l'Inter dovrà portare a compimento, infatti, c'è anche un aumento dei ricavi che costringerà la dirigenza a diminuire le spese e aumentare gli introiti. Carboni diventa in questo scenario l'occasione perfetta per fare cassa e garantirsi un tesoretto che, in parte, potrà anche essere reinvestito sul mercato. In questo senso, la Lazio guarda con attenzione allo sviluppo della vicenda. Il profilo del calciatore brianzolo qualche settimana fa è stato accostato più volte ai biancocelesti che in estate, con le partenze di Felipe Anderson e Luis Alberto, saranno costretti a operare proprio in quel reparto.