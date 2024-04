Calciomercato, tutti pazzi per Valentin Carboni: già arrivati due 'no'

Fonte: Tuttomercatoweb.com

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

La stagione di apprendistato a Monza sta dando i suoi frutti e quello che tornerà a luglio all'Inter sarà un Valentin Carboni senz'altro più maturo e pronto al palcoscenico della Serie A.

Non è stato neanche da subito dirompente, l'impatto del classe 2005 già nel giro della nazionale maggiore argentina con la realtà brianzola. Mister Palladino si è sin da subito accorto del talento che ha nei piedi (soprattutto il mancino) il giovanissimo Carboni, ma soprattutto all'inizio ha preferito agire centellinandone le apparizioni, per non sprecare le sue doti. Fino a novembre, per capirsi, aveva un totale di appena 10 minuti effettivi in Serie A, suddivisi entro tre presenze.

Poi però lentamente le cose hanno cominciato a cambiare e gli spazi si sono aperti per consentire l'esplosione del giovane e talentuoso fantasista che ad alcuni ricorda Dybala. Sono 2 i gol da lui messi a segno con il Monza in questo campionato, ma a lasciare incantati - ancora prima dei numeri - sono i colpi del calciatore. Già a gennaio c'era chi se ne era accorto: all'Inter sono arrivate due proposte da Fiorentina e West Ham (entrambe comprese in un range tra i 12 e i 20 milioni di euro), di fronte alle quali l'Inter ci ha messo poco a dire no. Adesso sarà fondamentale per il club nerazzurro (ma anche per il calciatore stesso) non sbagliare i prossimi passaggi di carriera. Un primo checkpoint sarà l'estate, quando Carboni tornerà all'Inter e la società nerazzurra dovrà decidere se mandarlo ancora altrove a maturare nuove esperienze o tenerlo come quarto (se non quinto, questo dipenderebbe da Sanchez e Correa) attaccante in rosa.