Calciomercato Lazio | Tudor vuole rinforzare la mediana: c'è un ritorno di fiamma

© foto di www.imagephotoagency.it

La Lazio pensa già al mercato estivo. Negli uffici di Formello si riflette sui possibili innesti estivi e oltre all'opzione attaccante - valida nel caso in cui Immobile decidesse di partire - la società starebbe lavorando anche per rinforzare il centrocampo. Secondo quanto riporta l'edizione odierna del Tempo, sarebbero due i nomi presi in grande considerazione dalla dirigenza. Il primo si tratta di Ivan Ilic, del Torino. Il centrocampista serbo era già stato trattato dai biancocelesti ai tempi in cui vestiva la maglia dell'Hellas Verona, quando allenarlo era proprio Igor Tudor. L'assalto della Lazio, però, non ebbe esito positivo e il giocatore si trasferì in granata alla corte di Juric. Il suo profilo potrebbe tornare di moda, ma non sarebbe l'unico attenzionato.

Nel mirino dirigenziale, infatti, è finito anche quello del giovanissimo Valentin Carboni. Di proprietà dell'Inter, il classe 2005 si è messo in mostra quest'anno in prestito al Monza. Da dicembre è diventato un punto fermo della squadra di Palladino, totalizzando 773' su 839' totali in campionato. La sua esplosione è sotto gli occhi di tutti, i 2 gol e 4 assist messi a segno si sommano a giocate di alta qualità e intelligenza tattica che lo rendono uno dei giovani talenti della Serie A da seguire con maggiore attenzione. Rispetto a un anno fa il suo valore è schizzato alle stelle - si aggira intorno ai 15 milioni di euro - e dall'ultima sosta è entrato anche nel giro della Nazionale argentina di Lionel Scaloni. La Lazio lo osserva con particolare attenzione, riflettendo su un colpo che porterebbe a Roma un giocatore per il presente, ma soprattutto per il futuro.

