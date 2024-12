Calciomercato Lazio | Monza, accordo trovato per Akpa Akpro: i dettagli

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

È fatta per l'addio di Akpa Akpro. Il centrocampista, fuori lista alla Lazio, farà ritorno al Monza. Secondo quanto riportato dall'esperto di mercato Gianluca Di Marzio, i due club nelle ultime ore avrebbero trovato l'accordo sulla formula del suo trasferimento. Il classe '92, infatti, è in scadenza di contratto il prossimo giugno, per questo andrà in prestito alla società biancorossa fino a fine stagione e si libererà a zero.