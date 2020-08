Calciomercato Lazio, Schira: "Trattativa avanzata per Muriqi, pronti 5 anni di contratto"

"La Lazio è in trattative avanzate per l'acquisto Vedat Muriqi". Così Nicolò Schira, esperto di mercato, ha reso nota la situazione della trattativa tra i biancocelesti e l'attaccante del Fenerbahçe. "Offerti 18 milioni di euro al Fenerbahçe, che potrebbe sostituirlo con Iheanacho (Leicester)" - fa sapere il giornalista sportivo tramite il proprio profilo Twitter - "Per l'attaccante kosovaro pronto un contratto fino al 2025 (1,8 milioni di euro netti + bonus all'anno). Lotito e Tare sono fiduciosi di concludere l'affare".

Calciomercato Lazio, Muriqi pronto a sbarcare a Roma: 5 anni di contratto per il kosovaro

Calciomercato Lazio, Luca Marchetti rivela: "Silva e Muriqi a un passo"

TORNA ALLA HOME PAGE