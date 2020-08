Calciomercato Lazio, Muriqi pronto a sbarcare a Roma: 5 anni di contratto per il kosovaro

La Lazio attende il suo nuovo bomber. Vedat Muriqi è pronto a sbarcare a Roma dove Inzaghi lo attende a braccia aperte. L'attaccante kosovaro ha già raggiunto un accordo con la società, per lui è pronto un quinquennale a 2 milioni di euro bonus compresi, e aggiungerà alla rosa delle caratteristiche che mancavano. Con i suoi 1,94 cm di altezza fa del fisico la sua arma principale, a cui si aggiunge la buona tecnica del suo piede mancino. Andrà probabilmente a coprire il buco che lascerà Felipe Caicedo, prossimo partente direzione Qatar. La cessione dell'ecuadoregno, riporta la rassegna stampa di Radiosei, può sbloccare l'acquisto di Muriqi, si attende la fumata bianca dall'Al Gharafa che non ha ancora pienamente soddisfatto la richiesta di almeno 5 milioni fatta da Lotito. Questione di tempo, di affari che si incastrano, con la punta del Fenerbahçe primo obiettivo per il pacchetto offensivo biancoceleste. Resta in stand-by Borja Mayoral, anche lui dato vicino ai capitolini che però ora si stanno concentrando su quest'altra pista.

