Calciomercato Lazio, spese pazze in Turchia: nel mirino il giovane Unuvar

CALCIOMERCATO LAZIO - Spese pazze per la Lazio in Turchia che continua a essere vicinissima a Vedat Muriqi del Fenerbahce. Oltre al centravanti, il club biancoceleste avrebbe messo nel mirino un giovane per la Primavera. Si tratterebbe di Gktug Kaan Unuvar, diciottenne che gioca nell'Under19 dell'Eskisehirspor. Talento cristallino e duttilità, il giocatore può giocare ala destra o sinistra oppure come attaccante. Unuvar è uno dei giovani più interessanti del calcio turco e sono tanti i club che avrebbero manifestato la voglia di accaparrarselo. I media turchi parlano del Galatasaray, del Crotone, della Lazio e di altre squadre italiane che non vengono citate. Il gioiellino potrebbe essere aggregato alla squadra di Menichini senza esborsi economici, ma i dettagli dell'affare sono tutti da scoprire. Nei prossimi giorni se ne saprà di più, ma la Lazio monitora la situazione della punta che a febbraio scorso ha compiuto 18 anni.

