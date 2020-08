Calciomercato Lazio, Luca Marchetti rivela: "Silva e Muriqi a un passo"

La Lazio è la squadra più attiva sul mercato, vicina a chiudere importanti operazioni in entrata. Nel suo editoriale su Tuttomercatoweb.com, l'esperto di calciomercato Luca Marchetti ha analizzato così le mosse dei biancocelesti, fornendo anche qualche indiscrezione: "La squadra che in questo momento sta cercando di allargare la propria rosa nel miglior modo possibile è la Lazio che ha individuato nell’esperienza e nell’attacco i “reparti”, al momento dove intervenire con rapidità. David Silva infatti è a un passo: l’arrivo dello spagnolo è praticamente cosa fatta. Serviranno ancora due o tre giorni (magari finché il City giocherà in Champions League sarà difficile arrivare a una definizione ufficiale della vicenda, ma è solo una sensazione), ma comunque mancano soltanto alcune formalità burocratiche. Ma non è finita qui perché è pronto un rinforzo anche per l’attacco: vicinissimi anche a Vedat Muriqi del Fenerbahce, offerta da 16 milioni di euro più bonus. E per l’attacco si valuta anche Paulinho del Braga, che però ha una clausola di 15 milioni di euro. E a proposito di esperienza i biancocelesti pensano anche a Sergio Rico, portiere di grande esperienza internazionale che farebbe il secondo alle spalle di Strakosha. Anche in questo caso l’ostacolo principale è lo stipendio: servirebbe un ulteriore sforzo."

