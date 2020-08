Calciomercato Lazio, slitta la firma di David Silva: attesa per il weekend

Lazio, David Silva e la Champions League. Presente e futuro. Lo spagnolo infatti è il grande colpo individuato dai biancocelesti per il ritorno nella massima competizione europea dopo 13 anni. La stranezza della stagione sportiva ancora in corso però, ha sovrapposto i discorsi di calciomercato alla final eight di Lisbona, con Silva protagonista insieme al suo Manchester City. E il cammino della squadra di Guardiola sta rallentando il discorso Lazio.

ATTESA PER LA FIRMA - Inizialmente la firma del contratto da parte di Silva era attesa per lunedì, poi nella giornata di martedì si era parlato di 2-3 giorni di tempo. Secondo quanto riportato dalla rassegna stampa di Radiosei potrebbe slittare al fine settimana, dopo il quarto di finale tra Manchester City e Lione in programma sabato 15 agosto. Ufficialmente l'entourage dello spagnolo ha preso qualche altro giorno per approfondire i contratti messi a punto. In casa Lazio ci si è chiesti se dietro allo slittamento non ci sia qualche altro interessamento, ma il ragazzo si è sempre dimostrato serissimo. Lunedì era circolata qualche voce legata al Napoli, subito smentita, mentre le piste America, Cina e Arabia sono sempre state fredde anche a causa dei rischi legati al coronavirus.

LAZIO OTTIMISTA - Il club biancoceleste rimane comunque positivo sul buon esito della trattativa. Serve un pizzico di pazienza e la prossima scadenza, come detto, è il weekend: domenica in particolare potrebbe essere la giornata giusta. Del resto il fratello di Silva ha avuto contatti diretti con la Lazio e prima ha dato la disponibilità a trattare e poi il via libera alla chiusura. Anche in Spagna considerano l'operazione soltanto da ufficializzare, ma di fatto chiusa.

