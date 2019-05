Calciomercato Lazio, Wesley più vicino: attesa a giorni la chiusura

Stavolta ci siamo: questo matrimonio s'ha da fare. Stavolta non ci sarà nessun Don Rodrigo di turno a mettersi in mezzo e guastare la festa. Colpi di scena permettendo, a breve Wesley sarà un giocatore della Lazio. Con un ritardo esatto di un anno, il centravanti brasiliano approderà finalmente nella Capitale. Come riportato dall'odierna rassegna stampa di Radiosei, il nodo principale è quello legato alla cessione di Felipe Caicedo. Le richieste per l'ecuadoregno non mancano: ha mercato in Spagna, Cina, Inghilterra ed Emirati Arabi. Nonostante la buonissima annata in biancoceleste, alla fine Caicedo dovrebbe lasciare la Lazio. Scatenando così un vero e proprio effetto domino: con il Bruges, squadra proprietaria del cartellino di Wesley, che sta definendo l'operazione con il Viktoria Plzen per Michael Krmencik, sostituto proprio del brasiliano. L'altra questione è quella relativa al prezzo del cartellino, inevitabilmente lievitato dopo l'ottima annata dell'attaccante (17 i gol tra campionato e Champions League). Se l'anno scorso si poteva prendere con una cifra intorno ai 9 milioni, adesso ne servono almeno il doppio. Con la Lazio disposta a spingersi sino a 16-18 milioni.

CALCIOMERCATO LAZIO, WESLEY IN ARRIVO - Negli ultimi giorni i contatti tra le società si sono riallacciati. Il ds Tare in prima persona sta portando avanti l'operazione: conta di chiudere a breve. C'è la volontà da parte del giocatore di vestire la maglia della Lazio. Il Bruges si guarda attorno, già rassegnato all'idea di perdere Wesley.

LAZIO, LE RICHIESTE DI INZAGHI PER RESTARE

LAZIO, TORNA MAURI COME VICE DI TARE

CLICCA QUI PER TORNARE ALL'HOMEPAGE DEL SITO