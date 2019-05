Lazio, Inzaghi vuole garanzie per restare: le richieste del mister a Lotito

Inzaghi resta, Inzaghi va via: in casa Lazio non si parla d'altro. Negli ultimi giorni il presidente Lotito e il mister si sono incontrati più volte. Da una parte l'offerta di rinnovo proposta dalla società, dall'altra i dubbi di Simone riguardanti il progetto tecnico. Il ds Tare a fare da mediatore. Come riportato dall'odierna rassegna stampa di Radiosei, sono state principalmente tre le richieste fatte da Inzaghi al suo presidente per poter rimanere: una Lazio competitiva, sostituire nel miglior modo possibile Luis Alberto e Milinkoivc-Savic qualora dovessero andare via, sette-otto acquisti di livello in modo tale da poter puntare alla tanto benedetta Champions League. In questo senso, il nome in primo piano resta quello di Lazzari, già cercato la passata stagione e sul quale la SPAL non opporrà forti resistenze. Per il resto occorre gente pronta, basta scommesse: Durmisi docet. Due difensori, un esterno a tutta fascia e un attaccante. Più la permanenza di almeno uno tra Luis Alberto e Milinkovic. Anche se rischiano di partire entrambi. Sul serbo è tornata a farsi sotto la Juventus: dopo il tran-tran di un'estate fa, un'altra telenovela è pronta per la messa in onda.

LAZIO, QUESTIONE INZAGHI-LOTITO - "La Lazio come una Ferrari ingolfata". Questa frase del presidente Lotito non è andata proprio giù al mister. L'ha intesa un po' come sminuire il suo lavoro e la sua professionalità. Ora, forte della conquista della Coppa Italia, si può dire che Inzaghi abbia il coltello dalla parte del manico. Come dalla sua parte ha anche richieste (Juventus e Milan su tutte). L'ultima parola spetterà a lui. I prossimi giorni saranno decisivi: o sarà rinnovo e si continuerà a crescere insieme, oppure anche il nome di Inzaghi verrà iscritto alla lista dei rimpianti. L'ennesimo.

