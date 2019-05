Lazio, termina l'incontro tra Lotito, Tare e Inzaghi: tutti i dettagli - F&V

AGGIORNAMENTO ORE 21:30 - Altra fumata grigia in casa Lazio. Continua a chiedere tempo Simone Inzaghi: le sensazioni non sembrano presupporre la permanenza del tecnico alla guida della squadra. O almeno escludono una sua risposta positiva immediata. Inzaghi, a differenza della società, vuole attendere la fine del campionato e il possibile domino sulle altre panchine di Serie A prima di prendere una decisione definitiva. Il suo, al momento, è un “rinvio” legato alle prospettive che si potrebbero aprire altrove. L’ottimismo che filtra riguarda l’accordo dal punto di vista economico, diverso il discorso legato al progetto tecnico.

AGGIORNAMENTO ORE 21 - A distanza di un quarto d'ora anche Claudio Lotito abbandona Formello. Incontro durato poco più di due ore: il presidente ha chiarito la posizione del club, confermando la fiducia al tenico. La proposta di rinnovo è stata messa sul tavolo, ora la decisione spetta a Inzaghi. A stretto giro di posta anche l'uscita del ds Tare.

AGGIORNAMENTO ORE 20:45 - È terminato pochi minuti fa l'incontro tra presidente e allenatore. Presenti anche il ds Tare e il segretario generale Calveri. Inzaghi ha lasciato il centro sportivo e nelle prossime ore si dovrebbe capire qualcosa in più sul suo futuro.

Ci risiamo, la Lazio e Simone Inzaghi cercano di capire quali margini ci siano per continuare la propria strada insieme. È in corso in questo momento a Formello un summit tra il tecnico piacentino e il presidente Claudio Lotito, il secondo dopo quello di ieri sera che però ha portato ad una fumata grigia. L'incontro, a cui ha preso parte anche il ds Igli Tare, è cominciato tra le 18 e le 19: si attende di capire se questa sarà la volta buona per sbrogliare i dubbi relativi alla permanenza di Inzaghi sulla panchina biancoceleste.

