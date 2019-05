Calciomercato Lazio, gli occhi della Premier su Strakosha. E se dovesse partire si guarda in Italia

CALCIOMERCATO LAZIO - Per adesso solo voci, niente di più. Nessun allarmismo. Fa parte del gioco del calciomercato. Tomas Strakosha è uno dei punti fermissimi della Lazio, la società - specialmente il ds Tare - lo ritiene il numero 1 ancora per tanti anni. Ma andiamo con ordine. L'anno scorso per lui ci furono degli interessamenti di alcune squadre della Bundesliga: niente di concreto. Durante l'ultima sessione invernale di mercato, invece, il Tottenham avrebbe avanzato un'offerta da ben 35 milioni di sterline (circa 40 milioni di euro): questo almeno quanto riportato dal tabloid britannico Sun lo scorso gennaio. Strakosha dal canto suo ha sempre dichiarato di trovarsi benissimo a Roma. Dopo la fallimentare esperienza in prestito alla Salernitana, alla Lazio è cresciuto sia come calciatore che come uomo.

POSSIBILE SOSTITUTO - Come riportato dall'odierna rassegna stampa di Radiosei, qualora dovesse arrivare un'offerta irrinunciabile stile Tottenham per lui, inevitabilmente la Lazio inizierebbe a guardarsi attorno. Non si esclude nulla. 40 milioni sono tanti per un portiere. A quel punto sarebbe davvero difficile dire di no, come sarebbe difficile per lo stesso Strakosha rinunciare al fascino della Premier League e soprattutto a un contratto più ricco (l'attuale con la Lazio scadrà nel 2022). Per la sua eventuale sostituzione (ipotesi remotissima al momento), la Lazio cercherà sicuramente in Italia. Se non proprio un portiere italiano, quantomeno che conosca il campionato nostrano. Il portiere è un ruolo delicato, troppo rischioso pescare all'estero. L'identikit ha il volto di Alban Lafont, 20 anni, estremo difensore della Fiorentina. Il giovane portiere francese nella prima stagione in Serie A è incappato in diversi errori. Ma in tanti sono pronti a scommettere sulla sua esplosione: nel giro di pochi anni diventerà uno dei migliori al mondo. La sua valutazione si aggira intorno ai 15 milioni, poco superiore ai 10 versati dai viola per acquistarlo la scorsa estate dal Tolosa. Specialmente se la Fiorentina dovesse incredibilmente retrocedere (domani lo scontro salvezza decisivo con il Genoa), quello di Lafont sarebbe un nome appetibilissimo. E non solo dalla Lazio.

