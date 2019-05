Calciomercato Lazio, Badelj ai saluti dopo un anno: Bordeaux o Premier

CALCIOMERCATO LAZIO, BADELJ AI SALUTI - Avrebbe dovuto essere uno degli acquisti-simbolo del salto di qualità a centrocampo, ma Milan Badelj non è quasi mai riuscito a mostrare il suo vero valore. Prima il ritardo di condizione conseguente ai mondiali in cui con la Croazia è arrivato fino in finale, poi qualche infortunio di troppo: lo spazio per l'ex Fiorentina si è ridotto di settimana in settimana, e la titolarità di Lucas Leiva non è stata mai insidiata in tutta la stagione. Domani contro il Torino chiuderà da titolare il campionato, ma per lui le valigie sembrano già pronte. Come riporta la Gazzetta dello Sport, Badelj potrebbe riabbracciare il suo ex tecnico Paulo Sosa al Bordeaux, o tentare l'esperienza in Premier League: l'anno scorso sulle sue tracce c'erano West Ham e Aston Villa, e le pretendenti per uno della sua qualità non dovrebbero mancare. Tra la Lazio e Badelj la storia non è mai decollata, questo calciomercato potrebbe essere quello dei saluti dopo solo una stagione.

