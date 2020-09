DIRETTA - Calciomercato, gli affari delle altre: Milik verso la Premier, la Roma non molla Smalling

La fine del mercato si avvicina e questi saranno quindici giorni di fuoco per i club di Serie A ancora impegnati in acquisti e cessioni. Proprio ieri la Juventus ha messo in cassaforte il colpo in attacco: abbandonato Dzeko Alvaro Morata è tornato in bianconero, ieri la firma e le visite mediche dello spagnolo a Torino. Prestito oneroso, 10 milioni a stagione, con diritto di riscatto fissato a 45 milioni. Anche in casa Inter si parla di nuovi arrivi, Vidal è un nuovo calciatore nerazzurro mentre in uscita sembra ci sia un interesse del Tottenham per Skriniar: l'Inter vuole 60 milioni ma il club inglese vorrebbe abbassare la richiesta. Se il difensore dovesse partire si pensa a Milenkovic della Fiorentina per sostituirlo. In casa Roma invece si continua a trattare per l'arrivo di Smalling mentre sembra definitivamente conclusa l'operazione legata a Milik che invece pare abbia ricevuto alcune proposte dalla Premier. Chi invece non accenna a fermarsi è la Sampdoria di Ferrero che ora punta dritto su Antonio Candreva, trattativa in corso tra i meneghini e i liguri per trovare un accordo.

DIRETTA - Calciomercato Lazio, dopo il difensore l'ultimo colpo: Callejon o Ramirez

Calciomercato Lazio, Bastos allontana l'Al Shabab

TORNA ALLA HOME