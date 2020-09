DIRETTA - Calciomercato Lazio, dopo il difensore l'ultimo colpo: Callejon o Ramirez

La priorità rimane chiudere in fretta per un difensore. Hoedt è ormai vicino, non è escluso che possa arrivarne anche un altro. Mendes può aiutare nella cessione di Wallace e Jorge Silva, entrambi suoi assistiti, poi fare da mediatore nella trattativa col Porto per un possibile arrivo di Queiros, classe 1999, appena rientrato dal prestito al Mouscron in Belgio (19 partite e un gol). Inzaghi però, non è ancora soddisfatto del mercato, ha chiesto con insistenza un giocatore offensivo: un esterno d'attacco per cambiare modulo a gara in corso e variare, oppure un giocatore duttile che possa sostituire Correa o alternarsi con i centrocampisti d'inserimento, riporta la rassegna stampa di Radiosei.

L'IDENTIKIT - Potrebbe essere un profilo trattato a fari bassi da Tare e ancora non svelato, nelle ultime ore però con insistenza si è parlato di Callejon e Ramirez come possibili opzioni. C'è una condizione però, la partenza di Caicedo. Qualche settimana fa aveva trovato l'accordo con l'Al Gharafa, la Lazio però chiedeva 6 milioni, mentre il club arabo ne offriva 3. In caso di cessione dell'ecuadoregno la Lazio si muoverà accontentando Inzaghi. Callejon può essere convinto con un biennale da 2,5 milioni a stagione, anche se il Granada ha alzato il pressing e potrebbe chiudere nei prossimi giorni. Ramirez è stato proposto e piace a Tare. La Sampdoria ha preso Keita ed è pronta ad accogliere Candreva. Non c'è spazio per l'uruguaiano che alla Lazio verrebbe di corsa. Il direttore biancoceleste ci sta pensando.

