Lazio - Rennes, Cucchi: "Con Milinkovic è un'altra cosa"

Uomo partita, leader, Sergente: chiamatelo come volete, perché tanto la sostanza non cambia. Contro il Rennes è stato Sergej Milinkovic a riconsegnare le redini della situazione nelle mani della Lazio. Se non fosse stato per lui, probabilmente, la squadra non avrebbe ricevuto la scossa di cui aveva bisogno. E il gol. E l'assist per mandare in rete Immobile. Insomma, dal momento del suo ingresso in campo il centrocampista serbo ha fatto la differenza. E l'ha notato anche l'ex radiocronista Riccardo Cucchi, che al termine del primo tempo scriveva su Twitter: "Non bene. Confido nel secondo tempo. I tre punti servono come il pane". E Milinkovic deve aver avvertito la stessa necessità. "Ne segna uno e ne fa segnare uno a Immobile. Milinkovic la ribalta. La Lazio del secondo tempo è un'altra cosa", aggiunge Cucchi un'ora dopo.

Primo tempo: non bene. Confido nel secondo. I tre punti servono come il pane... #LazioRennes — riccardo cucchi (@CucchiRiccardo) October 3, 2019

Ne segna uno e ne fa segnare uno ad #Immobile. #Milinkovic la ribalta. La #Lazio del secondo tempo è un'altra cosa. #LazioRennes — riccardo cucchi (@CucchiRiccardo) October 3, 2019

