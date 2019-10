Lazio, Luis e Sergej accendono la luce: Immobile rimonta il Rennes

La Lazio rimonta il Rennes e torna in corsa per la qualificazione. Lo fa nel momento più difficile, con i francesi in vantaggio e un'ora di nulla alle spalle. Lo fa principalmente grazie ai suoi gioielli più splendenti, Milinkovic e Luis Alberto. Entrano loro e cambia la partita, si illumina la scena con la luce della qualità. Il serbo la pareggia servito dal Mago, poi ispira il 2-1 di Immobile. Il Celtic batte il Cluj a Glasgow e balza in testa al girone E con 4 punti, a una sola lunghezza proprio il Cluj e la Lazio, Rennes attardato a 1.

FREDDO E NOIA - Primo tempo da sbadigli, se non fosse per il freddo improvviso che ha attanagliato Roma durante il pomeriggio. Fiammata in avvio di Immobile che dal secondo palo calcia al volo su corner di Cataldi, ma non trova la porta. A metà del primo tempo il Rennes protesta per colpo di braccio di Acerbi in area in seguito a un contrasto con Niang. I ritmi sono lentissimi, le squadre hanno poche idee. Lo strappo prova a darlo Lazzari, ma i suoi cross non giungono a destinazione. Bastos deve stoppare in angolo una conclusione di Tait, niente di trascendentale. Prima del fischio liberatorio di Boiko Cataldi tira una punizione dal limite che Mendy blocca comodamente.

LUIS, SERGEJ E CIRO - La ripresa si apre con un'occasionissima del Rennes: Camavinga davanti a Strakosha spara a lato di poco. Il pericolo scuote Inzaghi che prova a imprimere la svolta, lanciando nella mischia sia Milinkovic che Luis Alberto per Cataldi e Berisha. La buccia di banana è dietro l'angolo, tanto che il Rennes grazie a un calcio di punizione trova il vantaggio di testa con Morel. Inzaghi rivoluziona la difesa spostando Vavro al centro, Bastos a destra e invitando Acerbi alle avanzate sul centro-sinistra. La reazione della Lazio porta la firma dei neo entrati Luis Alberto e Milinkovic, di chi sennò. Filtrante rasoterra dello spagnolo e pareggio del serbo. Ma Sergej non ha finito il lavoro: passano dieci minuti e pennella al centro dell'area una palla che Immobile è bravo a spingere in rete. Il Rennes non ci sta a si spinge nella metà campo biancoceleste, impensierendo in un paio di occasioni Strakosha. Jony rileva uno stanco Lulic, la Lazio è in modalità gestione. L'ultimo brivido sulla schiena dell'Olimpico arriva dall'ultima azione del match: punizione praticamente dalla linea dell'area, che Strakosha blocca comodamente. Tre punti preziosi, ora il doppio confronto con il Celtic.

