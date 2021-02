Abusò su ginnaste minorenni: morto suicida l'ex allenatore olimpico Usa

Traffico di esseri umani, molestie e aggressioni sessuali, racket e altro. Questi tra i 20 capi di accusa di Johh Geddert, 63enne americano ex allenatore olimpico che si è tolto la vita poche ore fa, in seguito all'annuncio del suo rinvio a giudizio dalla Procura del Michigan. Geddert, sposato e con tre figli, aveva guidato molte spedizioni olimpiche delle giovani ginnaste statunitensi, ed è stato descritto come "un criminale seriale che ha colpito non meno di 50 vittime e tutte minorenni ". L'indagine partì nel 2018 e sconvolse l'America, Geddert è stato più volte accusato di aver vessato, terrorizzato, aggredito sessualmente per dieci anni, dal 2008 al 2018, molte giovanissime ginnaste americane.

