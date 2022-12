Adani e la verità sulla finale dei Mondiali: "C'erano dei patti, ma ho la mia dignità"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Messo in archivio il mese trascorso in Qatar per seguire i Mondiali di calcio come inviato della Rai, Lele Adani è tornato sulla Bobo TV su Twitch, ripercorrendo e analizzando il torneo vinto dall'Argentina di Messi. In molti avrebbero voluto che fosse lui a commentare la finale. E invece la Rai ha scelto la coppia formata da Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro. Una decisione su cui è tornato lo stesso Adani, raccontando la verità: c'erano dei patti precisi in base ai quali avrebbe dovuto essere lui a commentare la finale, poi sono successe delle cose che hanno cambiato le carte in tavola. Riporta FanPage.it: "Ero a Cesena con Alberto e Antonio a giugno 2020 per Italia - Ungheria di Nations League. Siamo a pranzo e gli dico: 'Vi racconto una cosa che ho fatto mentre firmavo il contratto con la Rai. Dissi che non volevo commentare le partite della Nazionale perché quel posto spetta di diritto a Rimedio e Di Gennaro. Non mi interessava neanche parlarne".

E prosegue: "Prima della finale del terzo e quarto posto siamo a cena a Doha con Rimedio, Antinelli e Donatella Scarnati. E lì ho raccontato tutto: 'Vedi Alberto, quello che ti ho detto a Cesena, che non avrei mai fatto l'Italia perché spettava a te e ad Antonio, lo ricordo ancora? Io però non ti ho detto l'altra cosa che avevo concordato. Ovvero che se l'Italia non ci fosse stata, avrei fatto la finale dei Mondiali. Negli uffici Rai, mentre firmavo il contratto, avevamo trocato quest'accordo. Ma c'è un problema. Questa cosa non si mette per iscritto. Perché quando cambiano le direzioni non si può trasferire questo tipo di accordo. E dopo poco è cambiata la direzione sportiva".

Il racconto di Adani conclude in questo modo: "Secondo voi quanti avrebbero detto 'Io ho un accordo con la Rai'?. Probabilmente tutti. Io non sono così e sono grato alla Rai che ha sposato la causa della Bobo TV. Perché l'ho fatto? Perché io vivo così. E non volevo dare un peso ad Antinelli, che già aveva avuto il peso di vedere Rimedio e Di Gennaro privati della finale di Wembley a causa del Covid (...) Sono qua a dirvi che era nel mio accordo fare la finale, ma la mia dignità mi ha assecondato a tenere per me quell'accordo".

