Addio Maradona, Giordano: "Era un grande amico. Baratterei lo Scudetto con un ultimo abbraccio"

Durante la sua permanenza a Napoli, Bruno Giordano ha avuto la fortuna di condividere lo spogliatoio con Diego Armando Maradona. Insieme i due hanno portato uno scudetto e una Coppa Italia all'interno della bacheca partenopea. L'ex attaccante è intervenuto a TMW Radio per ricordare il suo amico, prima che ex compagno di squadra: "Lui era un grande amico, era una parte di me. Ci lascia un grande vuoto che ritornerà puntualmente quando rivedremo le sue giocate. Lui mi volle a Napoli con tutte le sue forze, abbiamo lottato e fatto qualcosa di straordinario a Napoli. Quello Scudetto lo baratterei per un ultimo abbraccio a Diego. Aveva una missione sulla Terra, ha fatto divertire la gente attraverso il pallone, il resto lo ha pagato solo sulla sua pelle".